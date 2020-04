Suman en México 449 muertos por coronavirus y cinco mil 487 casos confirmados

Autoridades de la Secretaría de Salud informaron que hasta el corte de hoy, 15 de abril de 2020, en México suman 449 muertos por coronavirus y cinco mil 487 casos confirmados.

En conferencia desde Palacio Nacional, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, detalló que también hay 11 mil 717 casos sospechosos y que se han estudiado a 42 mil 702 personas.

Dijo que en promedio, una persona puede llegar a morir después de nueve días de presentar síntomas; sin embargo, hay personas que logran salir adelante después de hasta dos meses de estar hospitalizados.

El riesgo aumenta por cada cinco años de edad, a partir de los 60 años; además, recalcó que las personas con enfermedades como hipertensión, obesidad o diabetes son las más vulnerables.

Reveló que la primera persona que murió en México por coronavirus, menor de 25 años de edad, era una niña con Síndrome de Down, enfermedad que disminuye el sistema inmunológico, y con una cardiopatía congénita, dos factores de riesgo ante el virus.

López-Gattel reiteró a la población que se deben de quedar en casa, aunque reconoció que la desigualdad social no permite que todas las personas lo hagan.

Señaló que un número importante de empresas privadas no han acatado las medidas de orden general ante la emergencia sanitaria.

El funcionario apuntó que el 15% de empresas con actividades no esenciales “que deberían estar cerradas y no han cerrado”; la mayoría se encuentran en la zona centro del país, la industrial, como la automotriz, la textil, la tabacalera, y de la construcción, entre otras.

“En esos sitios no hay una contribución completa como se espera a la reducción de los contagios, porque las personas no se pueden quedar en casa, porque están en riesgo de perder su empleo, porque la empresa en la que laboran no está acatando disposiciones generales”, mencionó.