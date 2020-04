Casa de retiro para adultos mayores en CDMX comparte cómo los protege del coronavirus

Una casa de retiro para adultos mayores en la alcaldía Benito Juárez de la CDMX comparte las medidas de mitigación y cuidado que ha tomado para proteger a esta población del coronavirus.

Te recomendamos: México suma 29 muertos y mil 215 casos positivos de coronavirus

Desde hace un año, Pedro Baleón vive en la casa de reposo de la fundación Dolores Benedet, en la alcaldía Benito Juárez. A sus 86 años, sabe que el coronavirus puede ser fatal sobre todo para personas como él y sus compañeros.

“Se siente la ausencia de las personas que queremos, que no pueden entrar, pero pues tenemos que aceptarlo hay que vencer el virus y la ciencia va a tener que salir adelante, y nosotros también”, dijo Pedro Baleón, habitante de la residencia Dolores Benedet.

Elisa Castillo reside en esta casa desde hace cinco años. Se comunica por videollamada pues desde hace 15 días se cancelaron las visitas a familiares y las salidas a quienes aquí viven.

“Yo creo que a todo el mundo le asusta, a mi me tiene asustada o me tuvo asustada, ahorita ya mas o menos, de algo nos hemos de morir, no”, comentó Elisa Castillo, habitante de la casa de reposo Dolores Benedet.

Fernando Trespalacios, quien dirige la fundación, instaló un protocolo estricto al exterior y al interior del asilo.

“Ya saben ellos que no pueden pasar a la casa. Estamos en cuarentena, la rutina de todos los días es el celular, llaves, relojes, se desinfectan de la misma manera. Este es un lavamanos muy hechizo pero nos da muy bien la función de podernos lavar las manos”, comentó Fernando Trespalacios.

Los familiares llevan productos al asilo, pero se quedan en la puerta.

Benito Juárez, donde se encuentra este asilo, es la alcaldía en la Ciudad de México con mayor porcentaje de adultos mayores. Según datos del INEGI, el 19 por ciento de su población tiene más de 60 años.

“Los adultos mayores son el grupo poblacional más vulnerable al COVID-19, ¿qué queremos? que no salgan. Estamos ocupando parte del equipo de blindar Benito Juárez no para que les abran la puerta, sino para saber cómo están: necesitan algo, no necesitan algo, si necesitan que les hagamos algún encargo, se los vamos a hacer”, apuntó Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez.

Los policías de Proximidad proporcionan a los adultos mayores números telefónicos para que funcionarios de la alcaldía les ayuden durante la contingencia.

También habilitaron el número 800 060 88 88 para brindar consultas médicas a domicilio para adultos mayores y entregarles medicamentos básicos.

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Víctor Olvera.

LLH