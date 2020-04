Capitalinos continúan asistiendo a parques a pesar de contingencia por coronavirus

A pesar del llamado de las autoridades a no salir de casa por el riesgo de contagio del coronavirus, COVID-19, personas continúan corriendo y haciendo ejercicio en la vía pública en la Ciudad de México.

Es el caso de Jaime, quien esta mañana salió a hacer ejercicio en la Alameda Central.

“Siento que no hay problema pues no hay mucha gente. Pues eso de que hay que guardarnos, pero que no hay que estar muchas personas juntas pues. Ahorita no hay nadie, siento que no hay problema”, refirió Jaime, corredor.

Algunos como Carolina, quien realizaba actividad física en la Avenida Juárez, dice que no conoce el llamado de las autoridades.

“Pues dicen que puede uno correr, ¿no? que en el aire no hay nada” señaló Carolina, corredora.

-Reportero: ¿las autoridades, los policías, nadie le ha dicho nada?

“No, no, nos han dicho nada”, respondió.

Miguel y Gloria, que también estaban haciendo ejercicio en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, dijeron que solo salieron un momento y regresarían a casa.

“Estoy al corriente de todo, hay que cuidarnos y yo de hecho me meto en casa, pero como le digo la única medicina es quedarse en casa yo ya me retiro, adiós”, dijo Gloria, corredora.

Algunos parques lucen con corredores que no se detienen ante la contingencia, en el Parque Lincoln en la zona de Polanco, en el Sope en el Bosque de Chapultepec, en el Jardín Pushkin en la colonia Roma, en la Alameda Central y sobre el Paseo de la Reforma.

Una de las calles más transitadas por peatones en la Ciudad de México durante todo el año es la calle de Madero, la cual ahora luce prácticamente sin personas, está cerrado al tránsito peatonal debido a la contingencia por el COVID-19.

A pesar de esta medida, algunas personas también continúan corriendo alrededor de la explanada del Zócalo de la Ciudad de México que se encuentra cerrado con vallas metálicas para evitar el tránsito peatonal. Y otros hasta juegan futbol sobre el circuito de la Plaza de la Constitución.

Con información de Guillermo Segura.

