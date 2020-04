Por coronavirus, cancelan tradicional quema de Judas del Sábado de Gloria en la Merced Balbuena, de la CDMX

Por primera vez en más de 50 años, la familia Linares canceló la tradicional quema de Judas del Sábado de Gloria, que año con año organizaban en la colonia Merced Balbuena de la Ciudad de México, debido a la contingencia por el coronavirus.

Leonardo Linares es el artesano que elabora los Judas, pero este año, no se logró terminar ninguna pieza.

“Ahorita pues nada más hicimos las puras armazones, o sea lo que, lo que teníamos eran armazones y las cosas que también pues eran ya para la venta, bueno, de nuestros clientes que se nos pide año con año, pues también se quedaron también inconclusas porque pues al no haber eventos pues se quedan también las piezas”, dijo Leonardo Linares, artesano de cartonería.

El año pasado fueron alrededor de 30 Judas los que se quemaron en ésta celebración, además de las distintas figuras de diablos, charros y calaveras que se vendían en ésta época.

Pero este año no hubo compradores y asegura que cayeron el 100% de sus ventas.

“O sea no hay venta, no hay quién te compre pues tu material, no hay quién te compre tus Judas, no hay quién te compre tu artesanía ahorita, entonces pues bueno pues se te queda, se te queda y eso pues sí nos afecta porque pues como decimos ¿no?, también nosotros pues ahora sí que tenemos que pues hacer pagos básicos, pagamos impuestos, pues ahora sí que la comida, la luz, los pagos fijos ¿no? entonces todo eso pues si no tienes, pues cómo pagas también, entonces también te afecta y te afecta mucho”, comentó Leonardo Linares.

Leonardo mostró como luce la calle donde cada Sábado de Gloria, se llevaba a cabo el evento masivo de la Quema de Judas.

“Aquí poníamos los Judas, aquí los tendíamos, algunos allá arriba y ya cuando empezábamos a terminarlos, los íbamos bajando aquí, se iban acomodando aquí en esta parte y ya hasta que diera la hora para poderlos empezar a llevar uno a uno aquí en esta parte y empezarlos a quemar ya en la tarde noche”, destacó Leonardo Linares.

Pero esta tarde, el lugar estaba completamente vacío.

Y pues hoy este año pues no va a haber quema de Judas y pues así luce hoy pues la calle de Oriente 30 donde se queman pues año con año, excepto este año, pues la quema de Judas de la familia Linares”, aseguró Leonardo.

Leonardo asegura que el próximo año se repondrán y realizarán una quema, llena de asistentes, a la altura de los festejos que siempre ha caracterizado a su familia.

Con información de Cinthya Marín.

LLH