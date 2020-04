Calles vacías y negocios cerrados en Viernes Santo por coronavirus en CDMX

Las calles de la Ciudad de México lucen vacías por la contingencia del coronavirus en este viernes de Semana Santa.

Te recomendamos: Suman 181 mexicanos muertos y 80 contagiados por coronavirus en EEUU

La mayor parte de la población permanece en casa. Solo vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, recorren las calles con este audio:

“Estamos en alerta sanitaria, por lo que se invita a la ciudadanía a retirarse de las calles y mantenerse dentro de sus domicilios para evitar contagios, ¡Quédate En Casa!, cuídate y cuídanos”.

Además, una camioneta con personal de la alcaldía Miguel Hidalgo, realizó un recorrido sanitizando las calles de la colonia San Miguel Chapultepec.

“Pues mira aquí sacando a mi perrito nada más y cumpliendo con mis autoridades de que tenemos que estar guardaditos, porque si no pone cada quien un granito de arena, pues no hacemos nada, por eso salgo toda cubierta, llego, le lavo sus patitas y ya me estoy en casa”, Alicia Carreón, habitante.