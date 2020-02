OMS: Brote de coronavirus está en ‘punto decisivo’

El brote del nuevo coronavirus ha alcanzado “un punto decisivo”, dijo este jueves Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), instando a los países a redoblar esfuerzos para contener más efectivamente la epidemia.

Te recomendamos: ¿Qué hacer y cómo cuidarse si el coronavirus llega a México?

Este no es un momento para el miedo. Es momento de tomar acciones para evitar infecciones y salvar vidas”.

Tedros subrayó que la epidemia se encuentra actualmente en un “punto decisivo”, en el que mientras parece haberse alcanzado el pico de infecciones en China, origen del virus, han surgido nuevos focos de transmisión en países como Italia, Corea del Sur o Irán.

Ningún país debe asumir que no va a tener casos”, subrayó el máximo responsable de la OMS, quien pidió “actuar agresivamente, porque así se puede contener el virus y salvar vidas”.

Tedros subrayó que los nuevos casos registrados fuera de China han superado los diagnosticados dentro del país por dos días consecutivos, y que en las últimas 24 horas ha habido siete nuevas naciones afectadas (Brasil, Georgia, Grecia, Macedonia del Norte, Noruega, Pakistán y Rumania), elevando a 44 el total.

Funcionarios de la OMS dijeron que estaban trabajando de cerca con los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio de este año y no creían que se tomará pronto una decisión sobre si suspender o no el evento, previsto para comenzar en julio.

Tedros Adhanom Ghebreyesus recordó que el COVID-19 no debe ser comparado con una gripe común, pero admitió que las medidas de prevención para evitar el contagio son similares.

Si me pidieran sugerencias para prevenir este virus daría consejos similares que en una gripe: lavar las manos frecuentemente, no tocar la cara con las manos… en ausencia de una vacuna, y aunque científicamente no sea igual a la gripe, los principios básicos de prevención son los mismos”, señaló en rueda de prensa.