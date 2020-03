Bono, líder de U2, compone canción inspirado en el COVID-19

El cantante irlandés, Paul David Hewson, mejor conocido como Bono, líder de la banda U2, dio a conocer en las redes sociales de la agrupación el tema Let Your Love Be Known, que compuso pocas horas antes y que cantó acompañado de un piano, inspirado en la pandemia del coronavirus.

Desde su casa en Dublin, el músico compartió la composición y explicó que se inspiró al ver los recientes videos publicados de los italianos en cuarentena que salieron a los balcones a cantar en ciudades como Roma, Milán o Nápoles.

Otra de las acciones de los ciudadanos fue salir a aplaudir en reconocimiento a la labor de los trabajadores de la salud.

“Para los italianos que la inspiraron… Para los irlandeses. Para cualquiera que este día de San Patricio está en una situación difícil y sigue cantando. Para los médicos, enfermeras, cuidadores en primera línea, es a ti a quien cantamos”, escribió Bono en Instagram en el mensaje junto al video.

Esta canción se la primera que Bono da a conocer desde el año 2017 -con su álbum “Songs of Experience”- y habla de las calles vacías y la desconexión.

El tema alienta a cantar en los tejados, por medio del teléfono y da esperanzas sobre nunca parar, luchar y no sentirse solo durante el aislamiento.

