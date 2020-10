Al menos 100 infectados de COVID-19 en una boda de 700 invitados en Coahuila

Al menos 100 personas resultaron positivas a COVID-19, luego de asistir a una boda con más de 700 invitados en Torreón, Coahuila.

Te recomendamos: Policías suspenden boda y fiesta de XV años con más de 700 invitados en Acapulco

La boda, según Román Alberto Cepeda, secretario del Trabajo y coordinador del Subcomité COVID de la Región Laguna, se realizó el pasado 10 de octubre de manera clandestina.

“Es lo que se tiene hasta ahorita alrededor de 100 gentes así es y fue en Las Villas, al parecer. Hasta el día de ayer creo alrededor de 90-100 personas. No tuvimos conocimiento hasta una vez realizado ya el evento”, dijo Cepeda.

“Las Villas” es un fraccionamiento privado en el que el acceso es controlado y difícilmente entra cualquier persona o autoridad, pero se confirmó que se rompieron medidas tan importantes del protocolo como una asistencia menor de personas.

“ Los eventos no pueden exceder arriba de 200 personas , tienen que ser lugares donde tengan la apertura y ventilación correcta, tiene que haber sanitización, tiene que haber evidentemente el uso de gel antibacterial, el uso de cubre bocas”, señaló el secretario Cepeda.

El Gobierno de Coahuila analiza la sanción y exhortó a los ciudadanos a ser corresponsables para evitar nuevamente restricciones.

“La verdad es que si no tenemos cuidado al respecto, este, vamos a incurrir en problemas que nos van a hacer regresar a los inicios que tuvimos donde se prohibía cualquier actividad económica, no queremos llegar a eso. Vamos a estar muy pendientes de como vigilar estas situaciones para que sobre todo en eventos masivos, sobre todo sociales no se presenten ese tipo de situaciones”, señaló José María Fraustro Siller, secretario de gobierno en Coahuila.