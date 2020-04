Coronavirus beneficia a empresas de bolsas de plástico e incrementa demanda de tipo sépticas

La pandemia por el coronavirus hizo cambiar de giro en el producto final de algunos industriales del plástico. En lugar de elaborar toneladas de bolsas de plástico para transportación, comenzaron a elaborar bolsas para disposición final de los cuerpos, víctimas de COVID-19.

Su empresa familiar ubicada en Ecatepec, Estado de México, perdió en los últimos meses, el 80% de sus ventas por la eliminación del uso de bolsas de plástico, pero su actividad se ha reactivado ante la demanda de bolsas para la disposición final de los cuerpos.

Nosotros ya aquí estamos produciendo al día 10 mil bolsas, 10 mil sacos que se van para confección a Toluca. La tendencia es que siga creciendo porque hay muchos participantes solicitando esta bolsa. Me hablaron de Monterrey, de Saltillo, de Mérida, de Morelia, Toluca”, reiteró Álvarez.

Aseguran que la bolsa es completamente hermética, los cuerpos de personas fallecidas por COVID-19, pueden enterrarse cubiertos, sin riesgo de contagio.

Tiene que ser polietileno de baja densidad, cualquier otro material afectaría para su ruptura y para su sellado”, destacó el empresario.

Se prueba para ver si no se abre, que no tenga ninguna fisura ni nada. Cada 10 o 15 bolsas vamos probando para que no se abra, y selle perfectamente la máquina”, dijo la empleada María Guadalupe.