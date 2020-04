Baja California, tercer estado con más contagios de coronavirus; médicos piden ayuda en redes sociales

A 46 días de que se registrara el primer caso de coronavirus en México, Baja California es el tercer estado con más contagios con 414 casos; ; médicos piden ayuda en redes sociales

Para evitar el riesgo de contagiar a su familia esta enfermera del Hospital General de Tijuana acondicionó una camioneta para dormir en ella y no llegar a su casa.

Quitamos un asiento de la camioneta, la adaptamos, le pusimos un colchón, y yo les dije: vamos a tomar medidas extremas. Sí, yo tengo miedo. De hecho ahorita no sé si yo estoy contagiada, porque las primeras dos semanas no te da síntomas. Después lo vamos a saber”, explicó la enfermera Silvia Rosas.

Tijuana ha registrado un aumento considerable de contagios. Y como en otros lugares faltan insumos médicos, el actor Eugenio Derbez leyó en sus redes sociales la petición de un doctor, amigo suyo, de la Clínica 20 del IMSS.

Les voy a leer esta carta que acaba de publicar en el Facebook mi amigo el doctor Faustino Ruvalcaba. No contamos con el equipo y material para poder protegernos. Lo que estamos usando son equipos comprados con nuestra propia bolsa. Estamos por entrar a la fase 3 de la pandemia y las autoridades correspondientes no nos resuelven nada. Nuestros superiores resulta que están incapacitados TODOS”, leyó el actor y productor, Eugenio Derbez.

La madrugada de este lunes, recibió una respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Le quiero pedir un favor, no difunda noticias falsas. Entienda que nuestro tiempo está dedicado a salvar vidas y hacer este mensaje pues me está tomando tiempo para pacientes que me necesitan. En el hospital 20 y en todo el Instituto no labora actualmente ningún doctor con el nombre que usted refiere. Debo invitarlo a que si usted no me cree nos visite cuando usted guste”, respondió Desirée Sagarnaga, representante del IMSS BC.