Astronauta José Hernández da consejos para confinamiento por coronavirus

El astronauta mexicano José Hernández hizo algunas recomendaciones a la población para enfrentar el aislamiento durante esta emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19).

José ha permanecido más de 15 días en entrenamiento en las profundidades del mar, lo mismo que en la nieve o en un bosque sin comida ni agua y para la misión espacial, estuvo más de un mes en aislamiento, con esa experiencia, ha aprendido a hacer frente a la ansiedad y comparte su secreto.

José Hernández, astronauta, dijo: “En esta situación que estamos del coronavirus tenemos que poner la fe en la comunidad médica, mucho más a los que están desarrollando la vacuna, esto nada más es algo temporal, yo les digo que se calmen, que respiren”.

Afirma que, en casa, con la familia, la comunicación es necesaria, pero explicó cómo debe ser.

“Yo lo que utilizo es una técnica que utilizaba en la NASA que es repetir todo lo que me digan, si quieren que haga yo algo, yo lo repito a ellos. Eso permite dos cosas: primero, repito para asegurar que entendí lo que me pidió; segundo, el que lo solicitó, permite escuchar esa solicitud de otra boca y entonces ya le da tiempo a analizar si fue algo razonable o no, entonces eso como que ayuda a minimizar el conflicto”, comentó José Hernández.

Si hay mucho ruido en casa, José recomienda que la comunicación se entable dirigiendo la voz a la otra persona y haciendo contacto visual y a quienes pasan la cuarentena solos, dijo:

“Yo les diría a esas personas, que utilicen su tecnología para comunicarse con el mundo afuera. También que hagan cosas que nunca han tenido tiempo que hacer: leer ese libro que dijeron que iban a leer, aprender a tocar ese instrumento que dijeron que iban a aprender a tocar, hacer cosas para ellos, ejercicio, empezar a entrenar para un maratón”.

También recomendó crear horarios y agendar actividades para cada día.

José Hernández, astronauta, señaló: “Otro tip que les puedo dar, aparte de la actitud positiva, la comunicación, es: hay que crear un horario en la casa. Muchos tenemos el privilegio de trabajar en casa, entonces podemos trabajar en nuestras computadoras, aun los que no tengan esa computadora, o no estén trabajando en casa, aún les digo creen un horario día a día para que planeen la semana y decir ‘este día corto el césped, este día limpio el garage, voy a leer 2 horas o voy a hacer un maratón de ver un programa, entonces puedes hacer el check “.

Con información de Sarahí Méndez

LSH