Reacción de legisladores y empresarios por el informe de AMLO

Ante el informe presentado este domingo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, reaccionaron legisladores y dirigentes de cúpulas empresariales.

Los coordinadores de las diversas fracciones partidistas en el Senado expresaron su postura.

“Los anuncios sobre la economía, el plan de recuperación son alcanzables, los créditos otorgados o que se otorgarán son indispensables y la política social cuyo apoyo se ha adelantado es correcto, No se está improvisando nada ni nadie”, indicó el senador y coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

“Un rancio, largo y aburrido autoelogio que revela un barco a la deriva, fue un discurso insuficiente, superficial, inoportuno y demagógico, insuficiente porque no hay una sola mención de apoyo a trabajadores, a desempleados ni a las empresas, ni un apoyo fiscal”, destacó el senador y coordinador del PAN, Mauricio Kuri.

“Si queremos que las familias se queden en sus casas y los trabajadores estén en sus hogares, necesitamos darles a las empresas incentivos para que no los corran, para que no pierdan su empleo y para muchos quienes viven el día a día hay que tener también un proyecto”, expuso el senador y coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong.

“Me gustó el optimismo, me gustó el que se hable de que habrá inversión, que se reconozca a varios sectores como lo son los banqueros, empresarios, pero me preocupa que no estemos enfocándonos en la pequeña y mediana empresa”, señaló el senador y coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera.

Los dirigentes empresariales también opinaron.

“El paquete de medidas anunciado por el gobierno federal resulta insuficiente y francamente una decepción para las empresas de menor tamaño”, destacó Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra.

En su cuenta de Twitter, Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin, consideró que el informe no es lo que los empleadores esperaban y necesitan, por lo que advirtió que las consecuencias pueden ser graves.

