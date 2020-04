AMLO supervisa Centro Médico Naval ante pandemia de coronavirus

Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, supervisó la infraestructura hospitalaria en el Centro Médico Naval, en la Ciudad de México.

El secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda, informó que se hicieron adecuaciones para enfrentar la pandemia de coronavirus.

El presidente López Obrador dijo que, afortunadamente, en México, la pandemia ha sido enfrentada por un gobierno democrático.

“Nos ayuda también que este gobierno haya surgido de un movimiento democrático no de un fraude electoral. Imagínese, si estuviera gobernando una persona impuesta llama al pueblo a la solidaridad y no le harían caso. Habrían, como se decía antes, mal humor social, ahora no, porque es un gobierno legal y legítimamente construido, no hay divorcio entre pueblo y gobierno. Es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”.