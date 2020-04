AMLO: STPS intervendrá si empresas abusan durante contingencia por coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) deberá intervenir ante posibles abusos de empresas que se cometan durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

“Si no hay justificación, la Secretaría del Trabajo tiene que intervenir, si no hay justificación para que se den despidos, porque tienen que irse a refugiar, a cuidarse a sus casas con los sueldos, no despedidos sin goce de sueldo, tienen que recibir los trabajadores sus sueldos, así está en la ley, dijo.