AMLO: México saldrá adelante por pandemia de coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador cerró su gira por Guerrero con los pueblos originarios de la Costa Chica, en donde dijo tener fe de que México va a salir adelante de la pandemia por el COVID-19, de los infortunios que se puedan presentar y de lo complejo que es echar a andar el gobierno.

En Marquelia, comunidad afromexicana y de habla mixteca y tlapaneca, el presidente López Obrador aseguro:

Tengo mucha fe de que vamos a sacar a nuestro querido México adelante, no los van a hacer nada los infortunios, las pandemias, nada de eso, vamos a sacar adelante a nuestro país porque cuando no hay corrupción el presupuesto rinde”.

Los pobladores le solicitaron por escrito la ampliación de la carretera a Puerto Escondido, que se instalen plantas procesadoras de productos agrícolas, el desazolve de lagunas y mejoramiento de infraestructura para poder promoverse como zona turística, entre otros.

Él les ofreció que sí habrá ampliación a la carretera a Puerto Escondido, y también que este año no haya incremento a los impuestos, ni a los precios en los energéticos o la luz eléctrica.

Refrendó que pobladores de comunidades como ésta recibirán cachitos para el sorteo de la Lotería Nacional del 15 de septiembre.

Para las comunidades que menos tienen, debe haber mayores apoyos porque no puede haber trato igual para desiguales, ése es el principio de la justicia que tiene su gobierno, señaló, por ello, en comunidades originarias la pensión a los adultos mayores se da desde los 65 años, y para el resto de la población a partir de los 68 años.

El presidente enfatizó que en 2024 terminará su mandato, o antes si así lo decide la gente en la consulta que se hará a inicios de 2022, ya que así lo contempla la ley de revocación del mandato.

El día que el pueblo ya no me quiera no solo voy a llorar, ese día me voy allá a Palenque, Chiapas, porque cómo decía Juárez: ‘Con el pueblo todo, sin él pueblo nada’. Eso que lo tengan también muy en cuenta mis adversarios, los conservadores que están también muy enojados, no hace falta la violencia. Saben que promoví ya una reforma a la Constitución para que haya revocación del mandato, a principios del 22 va a haber una consulta y se les va a preguntar al pueblo, quieres que continúe el presidente o qué renuncie, y el pueblo es el que va a decidir”, sostuvo el presidente López Obrador.