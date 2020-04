AMLO: No habrá cierre de frontera norte por coronavirus COVID-19

Durante su conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó el cierre de fronteras entre Estados Unidos y México, y aseguró que el vecino país no aplicará aranceles a las mercancías mexicanas.

El acuerdo es no cerrar fronteras y no establecer aranceles a las mercancías mexicanas, cada vez está más integrada la economía, un cierre de frontera no sólo nos afecta a nosotros, sino también a ellos”, expuso.