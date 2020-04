AMLO rechaza condonar impuestos para superar posible crisis económica por coronavirus

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró que no se pueden condonar impuestos a las empresas como una alternativa para superar una crisis económica que podría provocar el coronavirus COVID-19, porque esta medida afectaría a los programas sociales.

En su conferencia de prensa matutina, señaló que hay malestar en un sector de la elite del poder por que ya no hay privilegios ni corrupción,

Todo ese malestar que no es social sino de un sector de la elite del poder tiene que ver con el que ya no hay privilegios, el que no se permite la corrupción, el que ya no se condonan los impuestos”.