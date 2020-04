Alerta Policía Cibernética por sitios apócrifos que venden respiradores y cubrebocas

Elementos de la Policía Cibernética detectaron diversos sitios apócrifos en Internet que comercializan artículos médicos industriales y respiradores, y mascarillas para seguridad personal que se han convertido de primera necesidad para la población a causa de la crisis por el coronavirus.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los portales suplantan la identidad de una compañía multinacional y ofertan supuestos productos de dicha empresa como respiradores, mascarillas y cubrebocas, los cuales son anunciados en grupos de redes sociales en los que refieren tener un stock con diferentes modelos.

No obstante, la dependencia aclaró que la empresa en cuestión no realiza ventas en línea, por lo que probablemente esta mercancía no cuenta con los estándares establecidos a través de las normas para el uso y producción de la elaboración de los mismos, lo cual pone en riesgo la integridad física y patrimonial de sus compradores.

De la misma manera, la Policía Cibernética identificó otros supuestos proveedores que solicitan un depósito y prometen la entrega de los artículos en pocos días, los cuales nunca llegan, por lo que se trata de una estafa.

La SSC recomendó consultar la información de productos o servicios en redes sociales y observar que las cuentas estén verificadas; además, evitar realizar operaciones con particulares, sobre todo si exigen un pago a cuentas no corporativas.

Estado de México registra 16 muertes por coronavirus COVID-19

La Secretaría de Salud del Estado de México reportó 70 casos positivos más a coronavirus COVID-19, con lo que suman 470, de los cuales 152 se encuentran en aislamiento domiciliario, 146 hospitalizados, 156 han sido dados de alta sanitaria y se ha registrado la muerte de 16 mexiquenses.

En un comunicado, la dependencia precisó que se encuentran en análisis 767 casos sospechosos y mil 555 personas han dado negativo a la prueba del virus SARS-CoV-2 y, ante este panorama, hizo un llamado a la sociedad a prevenir el contagio cumpliendo con la premisa de quedarse en casa.

El secretario de Salud, Gabriel O´Shea Cuevas, exhortó a la población a no salir y si es necesario, usar tapabocas y al lugar donde lleguen y una vez de vuelta a su hogar, aplicar el lavado de manos con agua y jabón, por espacio de 20 segundos o usar gel antibacterial.

Destacó que los grupos de riesgo son las personas que padecen diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas y respiratorias, quienes han sido trasplantados, así como adultos mayores a partir de los 60 años y embarazadas.

El gobierno estatal habilitó la línea de atención 800 900 32 00, en el cual se podrá consultar todo lo relacionado al COVID-19, recibir asesoría si se presentan síntomas de enfermedades respiratorias y contar con apoyo psicológico.

Con información de Notimex

