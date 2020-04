Alcaldías de CDMX ponen en marcha plan de vales para población vulnerable por coronavirus

El confinamiento a causa de la epidemia de coronavirus ha pegado en la economía de las familias y también de pequeños negocios. Las alcaldías de la Ciudad de México están poniendo en marcha un plan de vales para beneficiar a población vulnerable y a la vez mantener activa la economía de los comercios locales.

María Mercedes Segundo vive en la colonia Chinampac en la alcaldía Iztapalapa. Tiene 63 años y desde hace casi un mes que no tiene ingresos.

“Yo vendía aquí en la escuela, afuera de la escuela. Pero ahorita por todo esto, desde que empezaron, ya hace un mes que no vendo. Yo de ahí me mantengo. Mi esposo es de la tercera edad, ya no trabaja”, compartió María Mercedes Segundo, beneficiaria del programa de vales en Iztapalapa.

Este lunes, maría mercedes, quien está en el padrón de beneficiarios de leche Liconsa, recibió de la alcaldía 300 pesos en vales, llamados Cuitláhuacs y una despensa con fruta y verdura. Con sus vales acudió al mercado de su colonia a comprar longaniza.

“Las ventas están muy bajas y aunque sea por medio de vales podemos adquirir algo de venta”, apuntó Alfredo Olvera, carnicero.

La carnicería de Alfredo Olvera es uno de los 10 mil establecimientos en Iztapalapa que aceptan vales.

“Ayer que los empezaron a entregar enseguida vino la gente a traer aunque sea poquito. Te lo van compensando con efectivo y con vales para que puedan solucionar sus problemas económicos”, dijo Alfredo Olvera, carnicero.

En Iztapalapa este programa beneficiará directamente a 116 mil 242 familias con 300 pesos en vales durante tres quincenas.

“Estamos hablando de una derrama de 140 millones de pesos aproximadamente en tres semanas. Consideramos que es algo importante que va a ayudar muchísimo para que la gente pueda enfrentar en mejores condiciones la contingencia sanitaria”, dijo Rocío Lombera, de Planeación y Participación Ciudadana en Iztapalapa.

El programa, que operará en 14 alcaldías de la Ciudad de México entregará estos vales a los beneficiarios del padrón de Liconsa, que son alrededor de 500 mil familias. En algunas zonas de la ciudad, como Álvaro Obregon, les llaman Obregones e Hidalgos en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En total se dispersarán cerca de 525 millones de pesos en el programa Mercomuna, Mercado, Comunidad, Alimentación y Abasto.

“Y con estos vales, con esto me voy a ayudar para comprar pollo, comprar huevo, la sopa, aceite, para lo que me alcance”, dijo María Mercedes Segundo, beneficiaría del programa de vales en Iztapalapa.

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Adrián Tinoco.

LLH