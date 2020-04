Continúan agresiones contra personal médico, algunos reciben amenazas de muerte

Este fin de semana, en el Hospital General Regional 1 “Doctor Carlos McGregor Sánchez Navarro” del IMSS en la Ciudad de México, un par de jóvenes agredieron a vigilantes y médicos. Exigían el alta médica de su familiar, que presuntamente había dado positivo a coronavirus.

En diversas entidades del país, a enfermeras y médicos les han aventado líquidos o los han expulsado de lugares públicos.

Fui a dejar a mis hijos a la casa de su abuela para irme a trabajar, y los dejo y ahí mismo, afuera de casa de mi mamá, pasa un señor y me avienta agua”, narró Getse Castro, enfermera del IMSS Obregón, Sonora.

Cuando se me acerca una cajera, me dice ¿eres enfermera?” Y le digo sí, ¿por qué? Y me dice, “es quien necesito que salgas”, ¿por qué?, le dije. Y me dijo: no puedes estar aquí adentro con tu uniforme”, refirió Merliz, enfermera de Mexicali.