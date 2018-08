Corea del Norte continúa con programa nuclear y de misiles: ONU

Corea del Norte continúa con el desarrollo de programas nucleares y de misiles, lo que supone una violación de las sanciones internacionales impuestas al país asiático, según un informe confidencial de Naciones Unidas revelado este sábado por medios estadunidenses.

El documento, al que ha tenido acceso la cadena CNN, fue redactado por expertos independientes que presentan sus hallazgos cada seis meses al Comité de Sanciones de Corea del Norte del Consejo de Seguridad.

En el informe también se señala que Corea del Norte está desafiando las sanciones a través de personal diplomático y otros individuos radicados en el extranjero y continúa vendiendo armas convencionales.

Según CNN, el informe de la ONU parece confirmar las noticias publicadas por el diario The Washington Post hace unos días, que sugerían que la Inteligencia de Estados Unidos había encontrado nueva información, incluidas imágenes de satélite, que mostraban que Corea del Norte podría estar en proceso de construir nuevos misiles.

Spy agencies see signs North Korea is still building missiles https://t.co/vWfLiKdtEa

— Washington Post (@washingtonpost) 31 de julio de 2018