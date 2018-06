Cordero acusa a la PGR de estar “paralizada” ante acusaciones contra Anaya

Ernesto Cordero, presidente del Senado, acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) de estar “pasmada” y “paralizada” frente a los señalamientos por lavado de dinero en contra de Ricardo Anaya. En entrevista para “Estrictamente Personal” con Raymundo Riva Palacio, el senador dijo que sigue siendo panista, pero no votará por Anaya en la elección presidencial y calificó al candidato como una “gente deshonesta”.

Cordero dijo que, en la denuncia original de dos empresarios, hay “evidencia suficiente” para llamar a declarar a Ricardo Anaya y a Manuel Barreiro, porque describieron el esquema de lavado de dinero para favorecer al candidato presidencial.

Recordó que un empleado de Manuel Barreiro sí acudió a declarar, explicó que desconocía el esquema y que Barreiro lo presionó para abrir una empresa fantasma para favorecer a Anaya. Además, dijo que el empleado de Barreiro devolvió una nave industrial adquirida a través de esa empresa fantasma y aun así no pasa nada.

El presidente del Senado reprobó que la PGR no haya llamado a Ricardo Anaya y a Manuel Barreiro, cuando hay imputaciones claras por lavado de dinero.

Consideró que “el colmo” es la difusión del video de Juan Barreiro, donde prácticamente detalla el “catálogo de servicios” que prestan él y su hermano Manuel para lavar dinero y donde “se jactan del tráfico de influencias apoyados por Ricardo Anaya”.

Ernesto Cordero reiteró tres solicitudes: que la PGR adjunte el video de Juan Barreiro a la investigación, que llame a Ricardo Anaya y a los Barreiro a declarar, y que revise los estados financieros del candidato presidencial para verificar si hay inconsistencias entre sus ingresos y su patrimonio. Aseguró que la primera evidencia de lavado de dinero es cuando no se justifican los ingresos.

Es increíble que la PGR esté paralizada, esté pasmada, que se haya dejado presionar, que sea cómplice de la impunidad en un esquema de lavado de dinero como éste y no haga absolutamente nada”, dijo Cordero.

Cuestionado sobre su motivación para hacer esta denuncia en estas fechas, Ernesto Cordero dijo que responde a la difusión del video de Juan Barreiro y porque aporta nueva evidencia sobre la relación entre Anaya y Manuel Barreiro, que es lo que todavía “quedaba en el aire”.

Cordero admitió que los dichos de Juan Barreiro no son prueba contundente, pero es evidencia que sugiere que se debe seguir esa línea de investigación. Explicó que, con base en el sistema penal acusatorio, Ricardo Anaya sólo sería convocado a una entrevista como parte de una investigación y no acudiría como acusado, sino a explicar por qué es señalado en un esquema de lavado de dinero. El presidente del Senado acusó a la PGR de no hacer su trabajo y quebrarse ante la presión para otorgar impunidad a un esquema de lavado de dinero; sólo falta demostrar si Anaya es parte de ese esquema o no, dijo Cordero.

Sobre la postura de los gobernadores del Partido Acción Nacional y si quiere influir en su voto, Ernesto Cordero dijo que el PAN debe revisar lo que hizo mal en este proceso y no son pocos los que opinan lo mismo, por eso hubo un “éxodo” de panistas que se fueron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a las filas de Morena. Aclaró que él sigue en el PAN, pero no lo pueden a obligar a votar por alguien que está señalado por lavado de dinero.

Yo no le doy mi voto a gente deshonesta, aunque sea de mi partido, y sigo militando en el Partido Acción Nacional, y el descontento está por todos lados”.

Ernesto Cordero negó que él esté haciendo un llamado a los gobernadores panistas para apoyar a José Antonio Meade, señaló que “es un tema de conciencia, cada quien sabrá por quién vota, yo dije por quién no voy a votar y dije mis razones (…) y todo sugiere que Ricardo Anaya está involucrado en un esquema de lavado de dinero y por mucho que sea de mi partido yo no puedo apoyarlo”.

Con información de Estrictamente Personal

MLV