Coparmex pide prudencia económica al gobierno de AMLO

Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), hizo un llamado al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y a la siguiente administración federal a actuar con prudencia en materia económica, toda vez que es la tercera ocasión en que deben salir a controlar los efectos de la pérdida de confianza.

En rueda de prensa para presentar los resultados de Data-Coparmex, mencionó que la vulnerabilidad de la certidumbre afecta la inversión por que el gobierno entrante “está a tiempo de que este tipo de errores ya no se presenten a partir del 1 de diciembre”.

“Lo que esperamos en Coparmex es que no haya incendios para que no tenga que haber bomberazos es ya la tercera ocasión que el gobierno electo por distintos mecanismos tiene que salir a controlar los efectos de la pérdida de confianza […] ¿Cuál es nuestro llamado? A actuar con responsabilidad, la legitimidad electoral, tiene como contrapartida, la responsabilidad en el ejercicio del deber público y nos parece que se está a tiempo, de que este tipo de errores, fuegos de artificio que luego se convierten en errores que luego se tienen que venir a apagar, ya no se presenten”, apuntó.

Remarcó que el paquete presupuestal 2019 que presente la nueva administración, deberá coincidir con el objetivo de mantener la estabilidad de las finanzas públicas y la macroeconomía.

Preservar la estabilidad del país en términos financieros y económicos es prioritario aún frente a todos los grandes retos que habrá de enfrentar en el ámbito nacional, pues de eso dependerá el mantener la confianza en el país, incentivar la inversión y generar mejores condiciones para los mexicanos, puntualizó.

El dirigente patronal afirmó que la cúpula empresarial seguirá insistiendo en la conformación de un Consejo Fiscal que sería visto por los mercados como una “buena señal preventiva” al ofrecer certidumbre sobre la sustentabilidad de las finanzas públicas.

Adelantó que en los próximos días la Confederación enviará una propuesta sobre la creación del Consejo.

Comentó que el sector privado coincide con el nuevo gobierno federal en la necesidad de una Guardia Nacional donde participen las fuerzas armadas, y pidió que con la incorporación de los cuerpos castrenses se tenga un escrupuloso cuidado del respeto a los derechos humanos.

“Requerimos de una guardia nacional, pero no queremos se juegue con fuego al llevar al ámbito castrense discusiones del ámbito político, así que nuestro llamado está en que estas conductas queden atrás”, aseguró.

Al presentar los resultados del estudio económico DATA-Coparmex, Gustavo de Hoyos reconoció que durante la actual administración se concretaran las llamadas reforma estructurales, pero también señaló que, durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, se vio afectado el Estado de Derecho.

“Hay un grave deterioro en materia de Estado de Derecho, como nunca en la historia de este país, en un sexenio ha aumentado la inseguridad, ha aumentado la corrupción y la impunidad. Así es que termina un sexenio de claroscuros, de aportaciones importantísimas en materia de competitividad si se consolida y se aplican de manera consistente estas reformas y las oportunidades que representan, pero con un gravísimo déficit en materia de estado de derecho que seguramente ahí podemos encontrar la razón de que estas reformas no hayan podido alcanzar el efecto liberatorio que pudieron haber tenido”, acusó.

(Con información de Jessica Murillo)

