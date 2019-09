Coparmex pide no generar terrorismo fiscal

El dirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que respaldan que haya un castigo ejemplar para quienes defraudan al fisco, pero hacen un llamado a los legisladores para que logren el equilibrio entre cerrar los caminos a la defraudación y no generar incertidumbre o terrorismo fiscal.

Te recomendamos: Informe presidencial, acto de divulgación ideológica: Coparmex

Lo que no queremos es que paguen justos por pecadores; en la Coparmex hemos reclamado por muchos años que haya un combate eficaz a la economía ilegal e informal, algunas medidas que se están proponiendo van en ese dirección y en ese sentido tienen nuestro respaldo, nos parece que la generalidad, la forma en que están redactadas esas disposiciones, pueden hacer que un buen contribuyente, de forma involuntaria, se resbale a una situación que puede considerarse defraudación fiscal, para decirlo coloquialmente, no espanten a los buenos contribuyentes “, mencionó Gustavo de Hoyos, presidente Nacional de la Coparmex.

Dijo que el Gobierno está cayendo en el “agandalle” al retener impuestos a las empresas, situación que afecta principalmente a pequeñas y medianas empresas.

En el tema del paquete fiscal enviado el fin de semana al Congreso, dijo que la prioridad es mantener la estabilidad macroeconómica.

En los criterios de política económica dijo que los componentes logran un equilibrio precario.

Porque para que éste se mantenga, todo tiene que salir bien, si algo falla, si hay un desequilibrio externo, si no se da el crecimiento esperado, si no aumenta la producción petrolera, o el precio del barril no tiene el nivel esperado puede hacer que éste equilibrio precario se pierda. Un llamado al Gobierno Federal para que tenga un monitoreo, para que al menor sobresalto se hagan los ajustes y las correcciones necesarias”, indicó Gustavo de Hoyos, presidente Nacional de la Coparmex.