Coparmex pide a candidatos firmar el “Manifiesto México”

Tal como lo hizo en los comicios presidenciales de 2018, ahora en las elecciones 2021 en México, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exhortó a todos los candidatos a firmar el “Manifiesto México” en el cual se comprometan a impulsar siete acciones para reactivar la economía, recuperar empleos, mejorar los salarios, impulsar la educación, mejorar los servicios salud y mayor seguridad.

“Creemos en Coparmex que estos son los temas que se deben discutir en las campañas…queremos acuerdos y no descalificaciones, queremos sentirnos todos mexicanos y no vivir divididos, queremos más y mejores empresas y no ataque a las empresas, más empleos, mejor remunerados, es lo que queremos y no apoyos electoreros. Queremos respeto y seguridad para las mujeres y no mujeres maltratadas, queremos salir a la calle con confianza”, José Medina Mora, presidente de la Coparmex.