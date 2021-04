Coparmex llama a las autoridades a vacunar a todo el personal médico

En medio de polémicas entre una parte del sector privado y el Gobierno federal, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) instó este jueves a las autoridades a vacunar contra COVID-19 a personal médico de clínicas y hospitales privados.

La Coparmex recordó que México acumula más de 2.2 millones de contagios y más de 321 mil muertes por coronavirus, si se suman los datos oficiales del ministerio de Salud y las actas de defunción.

Además, se estima que unos 3 mil sanitarios murieron por esta enfermedad. “Queda claro que la estrategia de contención falló”, consideraron.

Por otro lado, dijeron, ya que el 59% de los casos de infección proviene de transmisión asintomática, por lo que el personal de salud de “primer contacto” es quien está más expuesto porque brindan atención a pacientes asintomáticos.

La Coparmex consideró también que la política nacional de vacunación, cuyo documento rector fue publicado el 8 de enero, estableció que en la primera etapa se incluiría al personal de salud de primera línea de atención a la covid-19.

A pesar de que el 6 de abril se actualizó la norma, se excluyó al personal de salud que no se encuentra en esa primera línea, por lo que, dijeron “podría configurarse un acto de discriminación, una clara violación al derecho humano de igualdad”

Aunque con una convocatoria muy irregular, el pasado miércoles, médicos y enfermeras salieron a las calles de unas 70 ciudades del país para mostrar su inconformidad por la decisión oficial de vacunar solo al personal que está en la primera línea de atención contra esta enfermedad.

“Ayer convocaron a una manifestación, no reunieron gente. Y no es que yo esté en contra de ellos, es que no es justo el querer decir: ‘A mí me vacunas.’ No, si no te corresponde, no”, dijo López Obrador esta mañana en conferencia de prensa, en relación a la polémica.