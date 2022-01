Coparmex insta al Gobierno a reforzar la aplicación de vacunas contra covid

La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, instó al Gobierno federal a reforzar la aplicación de vacunas contra el covid y a realizar un mayor número de pruebas ante la actual expansión de contagios.

Sobre el ausentismo laboral a consecuencia de la pandemia, dijo en videoconferencia que la medición ha cambiado por el incremento del trabajo a distancia.

“Lo que antes conocíamos como el trabajo de asistir presencialmente ocho horas a un lugar de trabajo, ahora mucho del trabajo se puede hacer de manera remota, y ya la importancia no son las horas de trabajo, sino tener los resultados, por lo mismo vemos muchas oficinas vacías, pero en eso no quiere decir que no estén trabajando los colaboradores, sino que lo están haciendo de manera remota”, confirmó el presidente de Coparmex.