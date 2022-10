Conversaciones entre Monreal y ‘Alito’ Moreno, Difundidas por Layda Sansores, Generan Reacciones de Políticos

Las presuntas conversaciones entre Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, y Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, que difundió la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, generaron reacciones en la clase política.

A través de Twitter, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, calificó como “contenido basura, falso y, truqueado” las presuntas conversaciones que anoche recreó la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en las que se revelaría un presunto acuerdo con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, para favorecer el triunfo de David Monreal en Zacatecas.

Añadió que “no se puede aplaudir la ilegalidad” y ejercerá su derecho de proceder legalmente.

Por su parte, la senadora priísta, Claudia Anaya, quien fue candidata de la alianza PRI- PAN-PRD al gobierno de Zacatecas el año pasado, exigió la renuncia de su dirigente nacional, Alejandro Moreno, al calificar como una “traición” el presunto acuerdo para que Morena ganara el gobierno del estado.

“Es terrible ver estos audios, estos videos, estos textos en donde el presidente de tu partido desea que tu partido, que tú pierdas, me parece una traición no solamente al PRI, es una traición a la coalición, es una traición a la democracia. Yo creo que Alejandro Moreno no debería de estar en la dirigencia del PRI, no debería de estar en la política. A mí me entregaron, desde dentro del PRI se trabajó para que el PRI perdiera en Zacatecas”, señaló Claudia Anaya, senadora del PRI.