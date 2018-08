Controlan fuga de gas por toma clandestina en Ecatepec, Estado de México

La madrugada de este jueves se registró una fuga de gas LP por una toma clandestina en el poblado de Santo Tomás Chiconautla en Ecatepec, Estado de México.

Ésta fuga de gas provocó el desalojo de 500 personas de las colonias La Preciosa y Los Pajaritos.

“Sí olía demasiado, de hecho, ya no dejaron que sacaran nada, ni carros, ni nada, de hecho, me dijeron ‘apagué sus luces y no tenga prendida ninguna luz’, pues ya nos tuvimos que salir así sin zapatos, mi bebé sin zapatos porque ya no me dio tiempo”, explicó Maricela Domínguez, una afectada.

“Que apagáramos todos los focos, que no dejáramos nada prendido y que lleváramos con nosotros los papeles importantes de la casa, credenciales, todo”, compartió Victoria Castellanos, afectada.

Pemex informó que no es necesario desalojar a los habitantes del lugar. (Noticieros Televisa)

“Nos avisaron que había una fuga de gas, que lo fuéramos a prender nada, ni luz, ni estufas, ni nada porque podía haber un flamazo”, apuntó Gonzalo Palapa, otro afectado.

Desde la noche del miércoles los vecinos comenzaron a percibir un fuerte olor a gas.

Fue hasta la madrugada cuando dieron aviso a las autoridades.

Después de seis horas de trabajos la fuga de gas quedó controlada y los vecinos regresaron a sus domicilios.

Pemex atiende fuga de gas provocada por toma clandestina en Ecatepec

Personal especializado de Petróleos Mexicanos atendió la fuga de gas provocada por una toma clandestina en el LPG ducto de Venta de Carpio-Santa Ana en la población de Santo Tomas Chiconautla de este municipio, dio a conocer la empresa productiva del Estado.

Se activó el Plan Interno de Atención de Emergencias mediante el cual se ejecutaron los movimientos operativos para reducir temporalmente flujo de gas del ducto, para controlar la emanación y disminuir el riesgo.

Personal de Pemex se encuentran realizando trabajos de excavación manual para identificar el punto de fuga.

Cuerpos de emergencia del municipio de Ecatepec trabajaron para contener la fuga clandestina que se localizó en la calle Norte 3 cerca de la localidad Ojo de Agua.

Por estos hechos no se reportaron personas lesionadas ni detenidas.

Con información de Bogdan Castillo.

LLH