Controladores aéreos denuncian abusos y corrupción en el Seneam tras incidente de aviones en el AICM

Continúan revelándose casos de abusos y corrupción por parte de quienes encabezaron hasta el pasado fin de semana el Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, el Seneam; controladores aéreos con años de experiencia denuncian que fueron separados de sus puestos para contratar a gente sin las capacidades necesarias para operar.

“Soy controlador de tránsito aéreo. anteriormente prestaba servicio en Seneam; esto fue hasta el 31 de diciembre del año 2020, nunca se me avisó que me habían dado de baja”, dijo José Antonio Almazán, controlador de tránsito aéreo despedido.

Durante seis meses, José Antonio Almazán trabajó como controlador de transito aéreo en la torre de control del aeropuerto de Cuernavaca, Morelos; acusa que lo despidieron después de haber redactado una carta, donde pedía a directivos del Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, Seneam, que aclararan el destino de pagos de bonos y horas extra que les habrían asignado a varios controladores aéreos y que nunca recibieron.

Revela también que el 18 de febrero de 2021 se comunicó, vía telefónica, con el coordinador nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, Raúl Gumercindo Campilla Gómez, considerado brazo derecho del depuesto director del Seneam, Víctor Manuel Hernández Sandoval, y grabó la conversación; en ella se escucha, al funcionario reclamarle a José Antonio por la carta:

-Raúl Gumercindo Campilla Gómez: A ver, ¿por qué lo hiciste?, para que te quedes más consciente de lo que hiciste, ¿de dónde nace la idea de la carta?

-José Antonio Almazán: La carta se estaba haciendo, y pues la carta era eso, una petición a la pregunta que teníamos de por qué no nos estaban pagando lo que pensábamos.

-Raúl Gumercindo Campilla Gómez: ¿De dónde salió eso?, ¿de dónde salió esa parte de que vamos a hacer una carta blah, blah, blah?, ¿quién fue el de la idea o qué?

Otro controlador aéreo, Arturo Jiménez Terán, quien fue reconocido como uno de los mejores controladores radaristas de México, denuncia que también fue despedido sin justificación.

Otros nueve controladores aéreos, que trabajaban en el centro de control del Aeropuerto de la Ciudad de México, con más de 40 años de experiencia, dicen que sufrieron acoso laboral con el fin de correrlos, y sus puestos fueron ocupados por gente inexperta, ligada al ex director del Seneam, despedido por el incidente del sábado en el aeropuerto capitalino.

Uno de ellos es Finley Bryan, con nacionalidad mexicana. Dice que por la pandemia de COVID fueron enviados a resguardo y en mayo del año pasado retornaron a sus centros laborales, aunque con condiciones irregulares.

“Nos reciben con exámenes a modo. Están hechos para que no pase uno el examen. Me dijeron, sabes que, no estás apto. resulta que después de más de 40 años no sé controlar”, comentó Finley Bryan, controlador de tránsito aéreo.