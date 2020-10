Hacker descifra contraseña de Twitter de Trump; ¿cuál es?

Al hacker neerlandés, Víctor Gevers, le llevó solo siete intentos adivinar la contraseña de la red social Twitter del presidente estadounidense, Donald Trump,: “No fue nada difícil” porque ni tenía seguridad adicional, ni usaba una clave complicada; accedía con “maga2020!” (las iniciales del lema de su campaña, Make America Great Again).

Te recomendamos: Twitter cambia las reglas del ‘retuit’ en EEUU hasta el día de las elecciones

Gevers, investigador en cuestiones de seguridad, tuvo acceso a los mensajes personales del presidente y podía cambiar su perfil y enviar tuits en nombre de @realDonaldTrump, usuario activo y con 87.3 millones de seguidores en esta red social, pero solo tomó capturas de pantalla, sin curiosear, dijo, archivos confidenciales del candidato republicano.

“Lo primero que pensé cuando inicié sesión fue: ‘¡Dios mío!’ Era como que no quería haber podido acceder, especialmente no a una cuenta tan importante”, explicó a la plataforma neerlandesa NV, que publicó las capturas de pantalla hechas por Gevers el pasado viernes, aunque no en su totalidad por contener correspondencia privada del presidente.