Continuarán explosiones y caída de ceniza del Popocatépetl: Cenapred

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) estimó que continuarán las explosiones en el volcán Popocatépetl y la caída de ceniza en zonas aledañas, así como en la Ciudad de México.

Se informó que ante la actividad del coloso de este fin de semana con tremores, fumarolas y caída de ceniza, este domingo se reunió el Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil, integrado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Cenapred.

Luego del análisis de los parámetros que se monitorean se definió que la actividad reciente se relaciona con un ascenso de material magmático en el interior del edificio volcánico, lo que ha provocado emisiones de ceniza, aunque el nivel de actividad no ha excedido los niveles de los últimos años.

El escenario más probable, de acuerdo con el Cenapred, es que continúen las emisiones de ceniza, que podrían llegar a comunidades cercanas al volcán y algunas más alejadas, como la Ciudad de México.

Ult 24 h:

•28 exhalaciones.

•2 explosiones.

•0 sismos VT.

•4 episodios de tremor con duración total de 780 min. «🚦Amarillo 2» pic.twitter.com/FQyuRoJLpD — Volcán Popocatépetl (@Popocatepetl_MX) November 3, 2019

Eventualmente podrían presentarse algunas explosiones que no excederán en magnitud a las observadas. Esos escenarios están previstos en el nivel Amarillo Fase 2 del Semáforo de Alerta Volcánica.

Se exhorta a la población a no realizar actividades físicas o ejercicios al aire libre

La Coordinación Nacional de Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales sobre la actividad del volcán y en caso de caída de ceniza seguir las recomendaciones como cubrir nariz y boca con un pañuelo seco, trapo o cubreboca.

Asimismo, utilizar lentes de armazón, evitar los lentes de contacto para reducir la irritación ocular, mantener puertas y ventanas cerradas y permanecer en interiores mientras cae la ceniza.

También no realizar actividades físicas o ejercicios al aire libre, no consumir alimentos en vía pública, lavar frutas y verduras que estén a la intemperie, cubrir tinacos, cisternas, pozos y depósitos de agua para evitar que las cenizas los contaminen. En caso contrario no beber el contenido y usarlo únicamente para limpieza.

