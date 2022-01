Continúan participaciones de candidatos al STPRM en Palacio Nacional

Este miércoles 26 de enero de 2022 tuvo lugar la tercera ronda de participaciones de candidatos a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en Palacio Nacional, que se elegirá el 31 de este mes.

De acuerdo con las reglas, cada uno de los cinco aspirantes dispuso de cinco minutos y los turnos se presentaron por orden alfabético, ello luego de escuchar el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a los trabajadores de Pemex

“Decirles a las trabajadoras, los trabajadores, que voto libre, secreto. Como se va a votar por teléfono, no se admite que les llamen para reunirse y votar todos juntos, ‘lleven sus teléfonos y aquí votamos’. No. Si no hay señal, busquen dónde está la señal; si no están en la casa, busquen dónde, vayan al monte y allá en una lomita van a encontrar la ansiada señal. Pero nada de reunión, son libres”, dijo Andrés Manuel López Obrador.