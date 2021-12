Continuán llegando migrantes a la Casa del Peregrino en CDMX

Siguen llegando migrantes al albergue ubicado en la Casa del Peregrino en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

Te recomendamos: Fiscalía de la CDMX investiga atropellamiento de ciclistas y corredores peregrinos en Tlalpan

Aleida Mejía llegó este jueves por la noche al albergue migrante procedente de Honduras. Lo hizo en compañía de tres hermanos y sus cuatro hijos, todos ellos menores de edad.

Se incorporó al albergue, luego de que unos amigos le dijeron que las autoridades los estaban registrando para otorgarles la visa humanitaria o la residencia.

“Porque venimos a las 11 de la noche, nos dijeron que ya no, solo los que estaban aquí, nosotros ya no alcanzamos el cupo de apuntarnos y no nos apuntamos con mi familia. ¿Cuántos son de familia los que vienen?. Siete, venimos con cuatro menores y tres adultos. ¿Ahora qué van a hacer para registrarse?. El coordinador de aquí nos dijo que esperáramos a ver qué solución nos dan, para arreglar, para ver si nos podemos apuntar”, dijo Aleida Mejía, migrante de Honduras.