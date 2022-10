Continúan investigaciones tras intoxicaciones en secundaria de Tapachula, Chiapas

Padres de familia de la Secundaria Federal 1 “Constitución”, de Tapachula, Chiapas, aseguran que antes de las intoxicaciones masivas de estudiantes registradas dentro del plantel el 23 de septiembre y el 11 de octubre, ya se habían presentado casos de menores que se desvanecieron sin motivo aparente.

Estos son testimonios de algunos menores que fueron hospitalizados el 11 de octubre, por la inhalación de alguna sustancia que las autoridades no han logrado identificar.

“Fui al baño y sentí un olor feo y pues lo tome normal me subí y ya subiendo las escaleras como que me empiezo a sentir mal, mi amiga dice que vomite bolitas negras, en eso veo cuando un hombre avienta una bolsa de polvo amarillo y entonces fue cuando yo me desmaye” dijo una niña, estudiante de Secundaria Federal 1 Constitución.