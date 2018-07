Continúan en labores funcionarios acusados de desaparecer joyas en MP

A casi tres meses de la desaparición de relojes y alhajas, que tenía bajo resguardo la agencia del Ministerio Público Coyoacán 2, aún no hay detenidos.

Hugo Murillo Ramírez, apoderado legal de la joyería, cuestionó “en las manos de quién estamos, si los fiscales encargados de investigar no investigan”.

El pasado 20 de abril, al menos cinco sujetos asaltaron una joyería al sur de la Ciudad de México; la Policía Preventiva los detuvo con el botín, casi de inmediato.

Los asaltantes y los objetos recuperados fueron puestos disposición del Ministerio Público en Coyoacán, donde permanecieron bajo resguardo, tres días.

Durante en ese tiempo, se documentó cómo desaparecieron relojes y alhajas.

Según el apoderado legal de la joyería robada, las autoridades les devolvieron 10 relojes, más de 50 piezas de oro de las 300 o 400 piezas, que se robaron en total.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se comprometió a investigar a sus servidores públicos y a los policías preventivos, que tuvieron contacto con los objetos recuperados, antes y después de su resguardo.

Sin embargo, el pasado 15 de junio, la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos sólo intentó vincular a proceso al agente del Ministerio Público, Juan “N”, y a la oficial secretaria, Verónica “N”.

La Fiscalía los acuso de ejercicio indebido del servicio público.

El juez, Gilberto Cervantes Hernández, no encontró elementos para fincarles responsabilidad; “si no se cuenta con una investigación más exhaustiva, no podrá vinculárseles a proceso”, afirmó el juez.

La Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos argumentó el por qué sólo vinculó a dos personas:

“Es una etapa nada más de lo que formularemos, pero nadie está excluido ni de la Procuraduría ni de la Secretaría de Seguridad Pública”, apuntó José Carlos Villarreal, fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

Bajo el principio de presunción de inocencia, los únicos dos servidores públicos acusados por la desaparición de las joyas y relojes siguen laborando.

Con información de Santos Mondragón.

RMT