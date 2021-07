Continúa la violencia en Pantelhó, Chiapas, fuerzas federales toman el control

En Pantelhó, Chiapas, la situación de violencia continúa y a pesar de que la cabecera municipal ya fue resguardada, organizaciones de Derechos Humanos advierten que la situación de desplazados podría complicarse.

Luego de la emboscada del grupo armado contra el Ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal en Pantelhó, Chiapas, que dejó un saldo de nueve uniformados heridos. Este viernes el municipio fue tomado por dichas corporaciones para mantener el orden.

Tuvieron que liberar las vías de comunicación en donde permanecían vehículos quemados obstaculizando el paso; también retiraron arboles atravesados y bolsas de arena que utilizó el grupo armado como barricadas, así como los campamentos de ataque que conduce a este poblado que hoy permanece vacío.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de las Casas, 2 mil personas han sido desplazadas en Pantelhó y Chenalhó, la mayoría de ellas mujeres y niños, por la violencia que ejerce un grupo vinculado con la delincuencia organizada en la zona.

En las paredes de las viviendas se observan impactos de bala.

“El miedo pues y están cerca. La verdad no sé, no salí a ver, pero al parecer no sé qué camioneta es la que estaba allá o ahí sigue, no sé no me he ido a asomar allá, la verdad yo no lo fui a ver, nosotros nos encerramos”, dijo un habitante de Pantelhó.