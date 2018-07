Continúa la quema controlada de gas en toma clandestina en Puebla

Personal técnico de Petróleos Mexicanos continúa los trabajos de instalación de equipos By-Pass en ducto afectado por una toma clandestina donde se presenta un incendio desde la madrugada del miércoles.

A través de un comunicado, se informó que el incendio se encuentra controlado sin que exista riesgo para la comunidad por la quema de gas que se percibe en la zona.

La colocación de las válvulas By-Pass disminuye la presión del ducto afectado, permitiendo así al personal Contraincendio de Petróleos Mexicanos y cuerpos de bomberos municipales controlar el fuego.

Las condiciones orográficas y el relieve del sitio donde se encuentra la quema de gas, son propicias para que el hidrocarburo continúe combustionando.

Técnicos del Mantenimiento a Ductos de Pemex, informan que en las próximas horas quedará completamente sofocado, y así enfriar el área y proceder a la reparación del LPG ducto y reanudar su operación.

#PCEstatal en coordinación con #PEMEX continúan laborando en el gasoducto para disminuir la presión del producto y sofocar el incendio, que continúa activo, en la toma clandestina en San Jerónimo Ocotitlán, #Acajete.

☆ Extreme precauciones. pic.twitter.com/oc5yuhXJrY — PC Estatal Puebla (@PC_Estatal) July 19, 2018

Una toma clandestina en un ducto de gas LP provocó un incendio en una zona despoblada en inmediaciones de la comunidad de San Jerónimo Ocotitlán del municipio de Acajete, en el estado de Puebla.

La toma estaba conectada al gasoducto Cactus-Guadalajara, a unos 300 metros del poblado más cercano, por lo que no hubo necesidad de evacuar a los habitantes.

Según Protección Civil, el incendio comenzó desde la una de la mañana de este miércoles.

“Es una toma clandestina que a las gentes que querían extraer el gas o extrajeron el gas, se les salió de control y seguramente salió el gas por ahí, una chispa hizo que se incendiara”, indicó Rubén Darío Ramírez, director de Protección Civil Estatal.

“No se escuchó nada o al menos yo no escuché nada. Sí, pues evidentemente y solo acordonaron la zona, no se acercó nadie a avisarnos que tuviéramos precaución, que no nos acercáramos a la zona”, externó Habitante de San Jerónimo Ocotitlán.

En el lugar fueron encontrados 30 cilindros de gas que presuntamente estaban siendo abastecidos.

Por algunos minutos la columna de fuego superaba los 20 metros de altura, adicional a la columna de humo negro que era perceptible desde cualquier punto de la autopista Puebla-Orizaba y también de la carretera federal Puebla-Tehuacán.

Para sofocar el fuego y sellar la toma trabajó personal de Atención a Emergencias del sector ductos Tlaxcala y contraincendios de Petróleos Mexicanos, en coordinación con Protección Civil y bomberos municipales.

“Ahí están los bomberos, lo que están haciendo es estar enfriando el tubo para que no por la alta temperatura se vaya a generar una explosión del gas de lo que está dentro del ducto”, señaló Rubén Darío Ramírez, Director de Protección Civil Estatal.

Petróleos Mexicanos presentará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, para que se efectúen las averiguaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

Con información de Pemex.

