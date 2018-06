Continúa la ola de calor en Sonora, supera los 43 grados

Las altas temperaturas continúan en gran parte del estado de Sonora, donde en algunas regiones el calor supera los 43 grados a la sombra.

La gente sale a la calle con ropa de manga larga y colores claros, sombrillas y gorras para protegerse de los rayos del sol.

“Pues muy fuerte, lo hemos sentido muy fuerte, tratamos de no salir después de las tres porque es cuando más lo sentimos el calor, pero yo traigo paraguas me lo pongo ahorita y el sombrero y yo si me pongo bloqueador. Salir bien protegido, blusa con manga, el sombrero”, dijo Laura Elena, habitante de Hermosillo.

Según el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la temperatura más alta se reportó en el Cubil, en Hermosillo, con 44 grados.

“Estamos en el periodo más caluroso para el estado de Sonora, básicamente son los meses de junio y julio, donde se registran las temperaturas más altas para la entidad. Entre 40 y 45 grados las máximas para esta semana en la entidad en las regiones sur, centro y noroeste, que son las más calurosas del estado”, señaló Gilberto Lagarda, encargado Radar Meteorológico de la CNA Hermosillo.

Debido a las altas temperaturas, la Cruz Roja Delegación Sonora ha incremento hasta un 25 % las atenciones por deshidrataciones y golpes de calor, por ello recomiendan no exponerse al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.

“Hidratarse con agua o suero vida oral, que esto lo conseguimos en cualquier centro de salud, es gratuito y es lo más eficiente”, destacó Guadalupe Ayala, jefe de Socorristas Cruz Roja-Hermosillo.

Según la Conagua se espera que las temperaturas sigan cálidas en todo el estado.

Se prevén tormentas muy fuertes en el sureste y puntuales intensas en el noreste y centro de México

Para este miércoles, una zona de inestabilidad sobre el norte de Tamaulipas, favorecerá el desarrollo de tormentas puntuales intensas, acompañadas de vientos con rachas fuertes y posibles tolvaneras o torbellinos en el noreste y centro del país, informa la Conagua.

Por otro lado, un canal de baja presión en el interior del territorio y la onda tropical No. 6 que se extiende sobre el Golfo de Tehuantepec, originarán tormentas fuertes a puntuales muy fuertes en gran parte de la República. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes potenciales de lluvias, tormentas eléctricas y granizadas:

Tormentas muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.

Tormentas fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Aguascalientes, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Veracruz y Chiapas.

Intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango, Zacatecas, Jalisco, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Oaxaca.

Lluvias con intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) en zonas de: Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (menores a 5 mm): Yucatán.

Con información de Erika Palma y Conagua.

