Continúa la búsqueda de ‘El Mijis’; habría registros de él, en Tamaulipas: Vicefiscalía de NL

Desde hace 10 días, el exdiputado de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, mejor conocido como ‘El Mijis’, se encuentra desaparecido; la última vez que se supo de él iba acompañando a un grupo de migrantes con rumbo a Nuevo León.

El pasado 31 de enero Pedro Carrizales fue visto afuera del hotel Las Fuentes en Saltillo, Coahuila; en su camioneta roja se dirigía hacia Nuevo León y según su ficha de localización, ese día, vestía pantalón de mezclilla, una camisa y una chamarra azul. Dos días después, el exdiputado se comunicó con su pareja a través de WhatsApp donde aseguraba que había sido detenido.

Estos mensajes se le atribuyen a esa conversación:

“Mi amor, ya voy para allá, gracias a dios ya me soltaron, me tenían detenido los policías, los gafes, pensaban que era de los malos pero gracias a Dios ya voy para allá. No te preocupes, te amo”.

“Continuaba en la carretera, me tenían los gafes parado, mija, pero ya voy allá. no te preocupes, te amo”.

“Yo sigo marcando sobre el camino, mija. No puedo ir hablando porque me tenían detenido y lo que quiero es salir de aquí ya, ¿va? gracias, te amo. no puedo ir hablando mucho, mija”.

Hasta el momento se desconoce si desapareció en el trayecto carretero con rumbo a Nuevo León o en la zona de Coahuila; sin embargo, la Vicefiscalía de Nuevo León informó que según datos solicitados a compañías telefónicas se tiene registro de que habría utilizado su teléfono en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en dos ocasiones: el 1 y el 4 de febrero.

El también activista es buscado en hospitales, centros penitenciarios, en corralones y centrales de autobuses de esa entidad.

Autoridades de San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas trabajan para dar con su paradero.

Esta es la segunda ocasión en que “El Mijis” es reportado como desaparecido; el 31 de octubre pasado, la familia indicó que perdió contacto con él, después de que Carrizales acudiera a una protesta pacífica contra un cantante por acoso sexual, 12 horas después, fue localizado por elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Zaragoza, San Luis Potosí, con golpes en el cuerpo.

Con información de En Punto.

LLH