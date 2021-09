Continúa la evaluación de daños por el paso de Nora en México

A tres días del impacto de Nora, en Colima comienzan a restablecerse algunos caminos y carreteras afectadas como es el caso de la carretera Comala-La Becerrera al norte de la entidad, que fue cubierta por derrumbes.

Sin embargo, hay otros caminos donde aún es imposible transitar, y esto ocurre al otro extremo del estado, en la playa Boca de Pascuales, municipio de Tecomán, en este sitio 100% de los comercios tuvo afectaciones así como 37 viviendas.

“Tenemos que empezar por hacer limpieza para seguir trabajando porque pues ahorita no hay paso de carros y si no la estamos viendo un poco difícil”, dijo Karla, habitante de la playa Boca de Pascuales.

“Es muy poco la recuperación va hacer ser tardada y pues que te puedo decir, el uno por ciento, porque está bien dañado, se puede apreciar, hay muy poca gente colaborando”, aseguró Elena Olivera, comisaría de Boca de Pascuales.

Del negocio de Ofelia solo quedaron los cuatro pilares de palma que lo sostenía, todo lo demás se lo llevo el mar.

“Pues nada, no quedó nada, mis cosas me las alcancé a llevar todas, pero de acá nada, no tengo nada … ¿vas a empezar de abajo? … de vuelta sí”, explicó Ofelia Mendoza Gómez, damnificada.