Continúa desabasto de pollo en Chilpancingo, Guerrero; distribuidores denuncian otras agresiones

Habitantes de Chilpancingo, Guerrero, siguen sin poder comprar pollo en el Mercado Central Baltasar R. Leyva Mancilla, debido a que más de 30 pollerías decidieron cerrar debido a una serie de agresiones registradas en últimos días contra los distribuidores de este producto en la ciudad.

La venta de pollo se suspendió desde la mañana del sábado y hasta este martes no se regulariza.

“Ya tiene días que no encontramos pollo. No hay. Estamos enterados de lo que ha pasado y por lo tanto no sabemos cuándo vayan a resolver esto. Venimos por carne y verdura y todo eso”, dijo un comprador.