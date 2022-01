Continúa demanda alta para realizarse pruebas contra covid-19

Este miércoles en la Ciudad de México se realizaron pruebas para detectar covid en 118 Centros de Salud y en 8 módulos de centros comerciales; así como en los Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social. En todos ellos la demanda fue alta.

Higinio Ubaldo tiene 58 años de edad y desde el lunes pasado comenzó a presentar dolor de cabeza y de garganta, así como estornudos, fatiga y tos. Este miércoles acudió a las 6 y media de la mañana al módulo ubicado en Buenavista para realizarse la prueba, no alcanzó ficha.

“Aquí llegué a las 6 y media de la mañana, a las 10 de la mañana comenzaron a dar las fichas y estaba la cola tremenda y no más dijeron que 50 fichas nada más. Entonces, yo ya recorrí Iztapalapa y no había, no había espacio, fui al Centro de Salud, fui a la Benito Juárez, no hoy, ayer, y es lo mismo. Lo que pedimos a las autoridades que es injusto, venimos temprano y que nada más 50 fichas”, dijo Higinio Ubaldo, paciente.

Elvira Martínez también acudió al módulo de Buenavista… Después de casi tres horas de estar formada, le dijeron que no alcanzó ficha… El domingo pasado a su esposo le detectaron Covid y ella comenzó a presentar síntomas desde el lunes.

“Llegué a las 7 y media, me formé de aquel lado, nos quitaron y nos mandaron todo alrededor del barandal, todo hasta por allá y ya serían como a las 10 cuando nos dijeron solamente damos 50 fichas y ya, y todos nos fuimos, entonces yo me fui, tengo mi seguro en Ecatepec, y dije voy a ir en el Seguro, me lo tienen que hacer, igual están dando fichas y ya no hay lugar, me fui a Salud Digna, obvio para preguntar porque no tengo para pagar y me dijeron que tienen citas hasta el martes”, explicó Elvira Martínez, paciente.