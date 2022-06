Continúa bloqueo sobre vía López Portillo; acusan a maestro de abusar de alumnos en kínder

Continúa el bloqueo en la vía López Portillo, a la altura del municipio de Ecatepec, Estado de México. Padres de familia del Jardín de Niños “Concha de Villarreal” exigen la detención del maestro de música, por presuntamente haber abusado sexualmente de cuatro alumnos.

El bloqueo afecta los municipios de Tultitlán y Coacalco. El servicio de la Línea 2 del Mexibús, que corre de Las Américas a La Quebrada, en Cuautitlán Izcalli, fue suspendido.

Rosalba Mendoza, es familiar de uno de los cuatro niños afectados… Presentó la denuncia ante la fiscalía del Estado de México por abuso sexual. Aseguró que el niño de cuatro años se encuentra bien, aunque un poco retraído.

Un juez liberó la orden de aprehensión del maestro de música después de que la Fiscalía mexiquense se lo solicitará. La directora del plantel y otra maestra más fueron cesadas de su cargo.

“Tienen ubicado los pasos del profesor, tienen ubicada a la directora, eso no hay mayor problema, le dieron todas las garantías a la señora, además estuvieron también las autoridades de Educación del Estado de México, de SEEM, que es un Jardín de Niños que pertenece a ese sistema y se comprometieron también a revisar toda la plantilla de maestros”, dijo Carlos Viñas Paredes, director general de Gobierno Ecatepec-Tecámac.

Por la protesta, los transportistas fueron los más afectados.

“Estamos desde ayer a las 7 y media de la tarde, yo traigo 13 toneladas 800 de producto perecedero el cual se supone, me dieron la indicación que debe estar a más tardar en tres días en el Puerto de Veracruz, necesita ser refrigerado y, pues, no se ve ni para cuando… ¿A dónde vas?… A Veracruz, al muelle de Veracruz vamos a descargar, a dejarlo para que sea embarcado a su destino final… ¿Qué te dice el dueño?… El dueño de la mercancía como tal no tenemos el contacto, pero el jefe directo nos dijo que buscáramos la forma de retornarme, pero no hay cómo hacerle, prácticamente ya viene siendo una pérdida”, explicó David Velázquez, transportista.