Continúa la alerta por temperaturas congelantes en Ciudad Juárez, Chihuahua

Jose Alfredo vive en Ciudad Juárez, y este jueves tuvo que salir con ropa más abrigadora, por las bajas temperaturas que se resienten en Chihuahua.

Te recomendamos: Continúan temperaturas congelantes por nuevo frente frío en Sonora

Este día 38 de los 67 municipios del estado reportaron temperaturas congelantes, en algunos el termómetro marco 10 grados bajo cero.

Ciudad Juárez registró cero grados centígrados al amanecer y durante más de una semana, las temperaturas se han mantenido bajo cero.

“Todavía nos falta, vamos como 30 de frentes de frío, más o menos, son como 54 por ahí, todavía nos falta, recuerde que hasta en mayo ha nevado cuando hace mucho calor”, insistió el ciudadano Fortino Moreno.

“No, muy helado más que ayer ¿Y otros días? en otros días estuvo peor, helada el agua, los pisos resbalosos. Yo me estoy quedando ahorita aquí en el monumento en unas tapias, pero ahí me regalo una señora un cobertor y me lo traje para acá”, reiteró el ciudadano Roberto Delgado.