Estoy muy contento, la gente salió a votar; seguirá la transformación: AMLO

Tras darse a conocer los resultados de conteo rápido sobre la Consulta de Revocación de Mandato, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó en un mensaje a la Nación con una duración de 14 minutos, que está muy contento con los resultados porque la gente salió a votar y continuará con su proceso de transformación en el país.

El mandatario señaló que el pueblo es el soberano y el que manda y decide sobre qué tipo de gobierno quiere.

“No olvidemos que el pueblo ese el soberano, no tenemos un rey en México, no hay una oligarquía, es una democracia y es el pueblo que manda y decide. A pesar de los pesares mucha gente salió a votar”.

Al referirse a las cifras oficiales, insistió en que salieron a votar más mexicanos, pese a que se instaló solo el 30% de las casillas en comparación con el 2018.

“Según los cálculos oficiales más de 17 millones de mexicanos a pesar de que no se instalaron casillas solo se instalaron el 30% que se instalaron en el 2018, una tercera parte, en muchas cabeceras municipales no hubo. En mi pueblo, donde siempre se instalan, en esta ocasión no se instalaron, pero en todo el país la gente buscó la casilla y se movilizó en diferentes formas”.