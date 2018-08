La contaminación en Tabasco afecta ríos y lagunas de 30 comunidades.

Más de 5 mil pobladores que habitan en los márgenes del Usumacinta y Grijalva de los municipios de Macuspana, Centla y Jonuta, no pueden utilizar el agua de los depósitos naturales contaminados, por lo que autoridades de Tabasco realizan el reparto por medio de pipas.

Autoridades ambientales de Tabasco reconocieron la presencia de Cadmio, Plomo y aluminio en algunos puntos de los afluentes de los ríos Grijalva y Usumacinta y más de 20 lagunas que se encuentran en tres de los 17 municipios de Tabasco.

Aún desconocen el origen de la contaminación del agua por lo que un grupo interinstitucional integrado por autoridades federales, estatales, universidades, científicos y biólogos investigan las causas para poder solucionar el problema.

Es un problema que va creciendo, desafortunadamente todavía no se conoce la causa de la contaminación del rio y es necesario que ya pronto se dé con certeza cuál es la causa del problema de contaminación para que se pueda atacar el problema de fondo”, señaló el coordinador de Protección Civil de Tabasco.

Los pobladores ya resienten las afectaciones por el agua contaminada.

Contaminación en ríos de Tabasco afecta a 30 comunidades. (Notimex)

Toda esta gente por la contaminación del río ha perdido su fuente de ingreso principal que es la pesca, no solamente ya no pueden efectuar la actividad por la gran cantidad de peces muertos que se han encontrado sino además cuando van ellos a vender su producto pues obviamente la gente no lo quiere comprar”, concluyó el coordinador Mier y Terán.