Contaminación por ozono afecta la salud de quienes viven en grandes ciudades

Irritación y ardor de ojos, rinitis y dificultad para respirar pueden ser consecuencias leves ocasionados por altos niveles de contaminación atmosférica. Pero la exposición crónica a las partículas suspendidas y ozono también tienen consecuencias más delicadas para las personas que viven en las grandes ciudades.

Te recomendamos: Contaminación del aire en México aumenta riesgo de muerte por COVID-19: estudio

“Por la contaminación que ha habido estos días. Sí se siente, por ejemplo, yo tengo sinusitis y es cuando me da, con la contaminación”, indicó Silvia, habitante de la CDMX.

El doctor Daniel Pahua, académico del Departamento de Salud Pública de la UNAM, destacó que las personas que tienen alguna enfermedad y problemas ya preexistentes, como el asma, los síntomas se pueden agudizar en esta temporada.

“Estamos expuestos a estos contaminantes que lo que van a provocar, precisamente, una irritación a nivel pulmonar, una inflamación crónica que a lo que se va a traducir es en problemas propiamente respiratorios de tipo irritativo, o hay incluso quien a largo plazo puede contribuir para desarrollar algún tipo de cáncer a nivel pulmonar. Las otras situaciones son cardiacas o de tipo cardiovascular”, refirió el doctor Daniel Pahua, académico del Departamento de Salud Pública de la UNAM.

El director de Calidad del Aire de la CDMX, Sergio Zirath Hernández, informó que durante los meses de marzo a mayo, en la zona de Valle de México, se presentan condiciones atmosféricas complicadas que favorecen la generación de ozono y la acumulación del mismo, aunado a incendios forestales.

“Cuando el viento viene hacia la ciudad de México y cruza por la zona donde están los incendios, llega cargado al Valle de México con gran cantidad de contaminantes y esos contaminantes al llegar al Valle de México reaccionan con lo que aquí también se está generando y dan lugar a la formación de ozono. En el caso de partículas, el arrastre de esos contaminantes o los contaminantes que aquí se generan provocan que tengamos mala calidad del aire porque las condiciones generalmente en esta temporada, las condiciones climáticas provocan que haya estabilidad atmosférica”, explicó Sergio Zirath Hernández, director general de Calidad del Aire de la CDMX.

Los contaminantes, detalló, tienen dificultad de desplazamiento por la falta de viento y se concentran.

El especialista en salud pública, Daniel Pahua, recomendó evitar exponerse a las horas pico, especialmente las personas vulnerables.

Aclaró que el uso de cubreboca no bloquea a los contaminantes.

“El uso de cubrebocas no nos va a ayudar, no nos ayuda porque los cubrebocas no van a filtrar humos ni vapores, aquí la cuestión es que si voy a realizar actividades al aire libre, procurar que sea a las horas donde no existe este pico de contaminación”, puntualizó el doctor Daniel Pahua, académico del Departamento de Salud Pública de la UNAM.

Los especialistas hicieron un llamado a la ciudadanía a tener un comportamiento responsable y evitar acciones que generen contaminación, como es la quema de pastizales, disminuir el uso de automotores, cargar gasolina en horas pico y revisar que no haya fugas de gas en tanques estacionarios.

Con información de Adriana Valasis

Rar