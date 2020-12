Contagios de COVID-19 seguirán subiendo hasta 2021: López-Gatell

Este 30 de noviembre, en la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que el aumento de contagios continuará hasta enero.

El subsecretario informó que hasta enero de 2021 seguirá en aumento el número de contagios por COVID-19 y que se brindará el apoyo necesario a los estados que lo requieran.

Coincidió con el Dr. Tedros Adhanom, titular de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido que hay que tomarse en serio la pandemia, aclaró que no es momento de relajar las medidas sanitarias y que tampoco lo es para hacer reuniones.

“No es momento de relajar la atención, la disciplina a estas medidas ahorita, por ejemplo, la sociedad debe reaccionar también frente a esto es decir, el doctor Tedros no es que me lo diga a mí, sí me lo quisiera decir a mí, al doctor, o al Secretario de Salud, o al Presidente, ya habría mandado un comunicado diplomático si fuera ese el caso; sobre la seriedad, hay quien puede tomárselo en serio, no es momento de hacer bodas, no es momento de hacer festejos, no es momento de empezar a tener congregaciones”.