Consumo de fentanilo aumenta en Sinaloa; pastillas son comercializadas en casinos clandestinos

El problema del fentanilo ya no solo es que México se haya vuelto el camino de entrada a los Estados Unidos, ni que aquí se maquilen pastillas de este opiáceo sintético para la exportación. En Culiacán, Sinaloa, cada vez hay más usuarios de esta droga, responsable de muchas de las muertes por sobredosis que se registran en los Estados Unidos.

Alejandro asegura ser adicto a las drogas desde los 16 años de edad. En febrero pasado comenzó a probar una nueva droga que circula en Culiacán, Sinaloa: el fentanilo.

Las pastillas de fentanilo se comercializan en casinos clandestinos llamados también “jugadas”. son casas o establecimientos con máquinas tragamonedas, donde se vende droga y se permite el consumo en el lugar. algunos se localizan en colonias populares de Culiacán. Alejandro explica que la última vez que consumió fentanilo sufrió una sobredosis.

“La última vez me tomé 7, siete pastillas de fentanilo. Empecé a sentir como taquicardia y le dije a mi mama que sentía que se me estaba bajando la presión. Fue en ese lapso que perdí la conciencia. cuando me levanté me levanté en el hospital civil, esposado a una cama”, dijo.

De febrero a la fecha han muerto 3 personas por sobredosis de fentanilo en Culiacán, según explicaron las autoridades. Todos, hombres de entre 25 y 50 años de edad.

El 28 de octubre de 2021, la Sedena informó que en Culiacán hizo el aseguramiento más grande de fentanilo en el país: 118 kilos de pasta base, con lo que se podría haber producido 118 millones de pastillas.

La autoridad estatal está detectando la existencia de pastillas en las calles. El pasado 26 de abril detuvieron a un narcomenudista en la colonia Miguel Hidalgo portando pastillas de fentanilo.

También a los centros de rehabilitación están llegando personas adictas a fentanilo. José Carlos Ramos cuenta que comenzó a recibirlas desde octubre de 2021 en una clínica que dirige en Culiacán. Su tratamiento, explica, es más complicado y requiere de más tiempo que el que se da a personas dependientes a otras sustancias.

Anahy pasó de la adicción al cristal a la del fentanilo. Tras 8 meses de internamiento hoy dice estar rehabilitada y trabaja para ayudar a otras mujeres que presentan adicción a las drogas.

“Es la droga que me gustó, que me encantó pero la que más me dañó en todos los sentidos. Sentía una calma, algo tan agradable, pero después fue algo horrible. El vómito que fue lo que me desesperó porque vomitaba y me ahogaba, simplemente sentí que me estaba ahogando y hasta ahí. Y no me acuerdo de lo demás”, agregó Anahy.